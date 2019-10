“John F. Kennedy zat bij zijn minnares toen zijn vrouw beviel”

De voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy was er niet bij toen zijn vrouw beviel van hun doodgeboren kindje Arabella. Volgens een vriendin van zijn vrouw was hij op dat moment bij zijn minnares.

John F. Kennedy trouwde in 1953 met Jacqueline Bouvier. In 1956 was zijn vrouw zwanger van hun eerste kindje, maar Arabella werd dood geboren. De in 1963 vermoorde president woonde die bevalling niet bij omdat hij bij zijn minnares zat. Dat beweert althans de Amerikaanse zangeres Carly Simon, die de onthullingen doet in haar nieuwe boek ‘Touched By the Sun: My Friendship with Jackie’.

Op jacht

Volgens het 74-jarige popicoon, die goed bevriend was met Jacqueline, wist de vrouw van Kennedy maar al te goed dat haar man minnaressen had, maar zag ze zijn affaires door de vingers. “In een opgewekt doch terughoudend gesprek vertelde ze mij dat ze ’natuurlijk’ wist van de affaires die haar echtgenoot had. Ze trok zich weinig aan van de vrouwen met wie haar man het deed, omdat ze toch wel wist dat hij ontzettend van haar hield. Veel meer dan van zijn scharrels”, klinkt het.

Hoewel Kennedy wél bij de geboorte was van zijn twee zoons John jr. en Patrick, en dochter Caroline, was hij zogezegd op jacht met vrienden toen Jacqueline van Arabella beviel. “Maar in werkelijkheid was hij bij zijn minnares toen Jackie in het ziekenhuis lag te bevallen”, aldus Carly Simon.

Marilyn Monroe

Het is geen publiek geheim dat John F. Kennedy er heel wat minnaressen op nahield. Zo zou hij een lange tijd een verhouding gehad hebben met de Deense journaliste Inga Arvad. Ook wordt vermoed dat hij tijdens zijn huwelijk aangepapt zou hebben met Marilyn Monroe.