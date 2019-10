President Morales vergelijkt algemene staking met “staatsgreep”

De Boliviaanse president Evo Morales heeft vandaag de algemene staking aan de kaak gesteld waartoe werd opgeroepen door de oppositie. In zijn eerste publieke verklaring sinds de verkiezingen van zondag vergeleek hij de staking met een “staatsgreep”. “Er is een proces van staatsgreep aan de gang”, verklaarde de socialistische leider tegenover de pers. De president is er “volledig zeker” van dat hij de presidentsverkiezingen van zondag heeft gewonnen. De telling van de stemmen is voorwerp van een polemiek.

Bron: Belga