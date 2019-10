Euroleague basket (v) – Castors Braine wint op tweede speeldag van Riga

Castors Braine heeft woensdag in de Spiroudome van Charleroi op de tweede speeldag in de Euroleague basketbal met 76-71 gewonnen van het Letlandse Riga. Bij de rust stond de Belgische kampioen nog 39-43 in het krijt. In het derde kwart (23-15) nam Braine definitief het voortouw. Met nog vier minuten op de klok kwamen de bezoekers nog wel even op voorsprong (65-66), maar langer dan een twintigtal seconden konden ze daar niet van genieten. Met 23 punten was de Amerikaanse guard Shaqwedia Wallace topscorer van de partij, haar landgenote Celeste Trahan-Davis leverde met 13 punten en evenveel rebounds haar bijdrage aan de zege. Bij Riga was Megane Nicole Huff met 12 punten en 18 rebounds de uitblinker.

Vorige week verloor Braine op de eerste speeldag met 79-87 van het Ekaterinburg van Emma Meesseman. Dat won woensdag in een Russisch onderonsje ook zijn tweede wedstrijd: 89-67 tegen Nadezhda. Meesseman scoorde 11 punten (2/3 2pts, 2/3 3pts, 1/2 vrijworpen), plukte 2 rebounds en gaf 5 assists in 20 minuten en 22 seconden.

Nog in groep A won het Turkse Cukurova met 86-81 van Venetië en ging Bourges met 55-71 de boot in tegen Praag. Braine is momenteel zesde in de groep. De top vier plaatst zich voor de kwartfinales.

