Om deze reden knapte Liam Hemsworth uiteindelijk af op Miley Cyrus

Tot voor kort was het onduidelijk waarom Miley Cyrus en Liam Hemsworth er dan toch voor gekozen hebben om uit elkaar te gaan. Vrienden van Liam beweren nu te weten waarom hij zonder haar verder wilde.

Begin augustus scheidde Miley Cyrus (26) van haar echtgenoot Liam Hemsworth (29). Ze waren amper acht maanden getrouwd na een knipperlichtrelatie van tien jaar. Intussen hebben ze allebei opnieuw de liefde gevonden. Miley begon enkele weken geleden een relatie met zanger Cody Simpson (22), terwijl Liam gelinkt wordt aan actrice Maddison Brown (22).

Nooit serieus

Volgens vrienden van Liam was Miley voor hem te uitbundig. Een ‘wild child’, zeg maar. “Ze amuseerden zich wel samen, vooral in bed eigenlijk. Maar eens hij over ernstige dingen wou praten, knapte hij op haar af. Omdat Miley nooit serieus kan zijn. Daarom is hun huwelijk uiteindelijk ook ontploft, lezen we in TV Familie. Liam ergerde zich naar verluidt ook aan het feit dat Miley van alles een drama maakte en voortdurend wilde opvallen.

Dezelfde golflengte

Zijn nieuwe vriendin, Maddison Brown, is op dat gebied de tegenpool van Miley, en daar zouden haar Australische roots voor tussen kunnen zitten. “Maddison is véél meer Liams ding. Hoewel ze jonger is dan Miley is ze een rustiger meisje. Ernstiger ook. En heel ambitieus als actrice. Dat heeft ze gemeen met Liam. Ze hebben ook hetzelfde gevoel voor humor en zijn allebei een beetje een huismus. Geen van beiden is een echt fuifnummer dat graag nachtenlang in discotheken hangt. Liever gaan ze surfen of hiken in de natuur. Aussies hebben een andere mentaliteit dan Amerikanen. Ze zijn ze heel los en relaxed, maar ook erg nuchter en gedreven. Echt, die twee zitten op dezelfde golflengte. Dat was tussen Liam en Miley nooit echt het geval”, klinkt het.