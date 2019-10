Muurschildering van Greta Thunberg meteen vernield: “Stop de leugens”

Een splinternieuwe muurschildering van Greta Thunberg in Canada is binnen enkele uren na het plaatsen volledig vernield. “Zij moet hier niet komen vertellen hoe we moeten leven”, klinkt het.

Vorige week vrijdag voerde Greta Thunberg een klimaatbetoging aan in Edmonton, de hoofdstad van de Canadese provincie Alberta. Graffitikunstenaar AJA Louden bedankte haar voor haar komst door zondag een muurschildering van haar te maken.

Olieland

Enkele uren later schoot er van het kunstwerk echter niet veel meer over. Enkele felle tegenstanders van de 16-jarige klimaatactiviste hadden de muurtekening beklad. Zo schreven ze er onder meer op dat de “leugens moeten stoppen” en “Canada een olieland is”. Verder werden er nog wat scheldwoorden over geschreven en werden onder meer haar ogen in het zwart overschilderd.

Weinig verdraagzaamheid

CBC was ter plaatse aanwezig toen een tegenstander het kunstwerk aan het bekladden was. Hij wees erop dat Thunberg hun leven niet moet bepalen. “Dit is Alberta. Dit is een olieland. Mijn vader heeft in de olie-industrie gewerkt. We hebben geen buitenlanders nodig die ons komen zeggen hoe we moeten werken en hoe we voor onze families moeten zorgen. Dat getuigt van weinig verdraagzaamheid. Ze zou beter terugkeren naar huis en haar eigen land beter maken. Ze doet overigens enkel wat mensen haar influisteren en zou beter zwijgen totdat er oplossingen op tafel liggen”, aldus James Bagnell.

Discussie gaande houden

Graffitikunstenaar AJA Louden vond het niet erg dat zijn kunstwerk meteen vernield werd aangezien iedereen vrij is om zijn mening te uiten. “Ik heb het portret over het werk van iemand anders getekend, dus het deert me niet dat iemand anders het mijne heeft beklad. Mijn bedoeling was om de discussie gaande te houden”, klinkt het.