MOVIES. ‘Torpedo’: het explosieve regiedebuut van Sven Huybrechts: “Het is de bedoeling dat dit een hit wordt”

Jarenlang heeft Sven Huybrechts rondgezeuld met zijn eerste langspeelfilm en telkens werd hij gek verklaard. Wat wil je ook? Het script dat hij op tafel legde, ging over een hoop Vlamingen op oorlogsmissie met een duikboot. Onbetaalbaar, klonk steevast het verdict, tot de heren van productiehuis A Team Productions (‘Patser’) het project in handen kregen. Et voilà, deze week komt het olijke oorlogsavontuur ‘Torpedo’ met veel zwier in de zalen.

Met alle respect, maar hoe kom je erbij om een Vlaamse duikbootfilm te maken? Als debuut nog wel!

Sven Huybrechts: “Ik wou proberen om het soort cinema te creëren die mij als tienjarige jongen de movie magic deed ontdekken, die me zin gaf om in het scherm te kruipen en er echt bij te zijn. Als kleine jongen hield ik al van oorlogsfilms en dan vooral van verhalen over een groep mannen op een missie. Dingen zoals ‘The Dirty Dozen’. Ik kon daarnaar blijven kijken en dat is eigenlijk nog altijd het geval. Mijn zoon is nu ook 12, ik leer hem al die films kennen, en het werkt nog altijd. Ik moet wel zeggen dat ik in het begin nooit had gedacht dat dit mijn debuutfilm zou worden. We wisten dat het niet simpel zou zijn om er het geld voor te vinden.”

Het heeft tien jaar geduurd voor je de film kon maken. Is het scenario tijdens die periode sterk veranderd?

“De eerste versie lag heel dicht bij wat het nu is, met uitzondering van het laatste stuk. Maar als het er tien jaar ligt, blijf je daar uiteraard wel om de zoveel maanden aan schaven. Je voegt er telkens nieuwe grapjes en visuele ideetjes aan toe. De grap met de kinderfoto is er bijvoorbeeld pas twee maanden voor de opnames bijgekomen. De eerste versies waren ook veel te lang. Ze waren 140 bladzijden dik, wat neerkomt op een film van twee en een half uur. Daar hebben we dus stevig in gesnoeid.”

Was je nerveus om als onervaren regisseur met de acteurs aan de slag te gaan?

“Vooral de eerste dag. Daarna was het snel weg. Maar ik had het gevoel dat elke acteur die het las het absoluut wou doen. ‘Torpedo’ is een soort project waar ze in België nooit de kans toe krijgen. Er kwam letterlijk elke dag iemand zeggen dat hij het zo plezant vond. We waren trouwens allemaal nerveus in het begin. Zouden we het kunnen waarmaken? Zouden we de kijker doen geloven dat die personages echt in een duikboot zitten, of zouden de mensen denken dat het allemaal om te lachen is?”

Er zit onderwaterexplosies in de film. Heb je die met de computer gecreëerd?

“Nee, dat is allemaal met miniaturen. Graaf, hé? (lacht luid) Een jaar of acht geleden heb ik een test uitgevoerd in het zwembad van mijn vader [Carl Huybrechts, nvdr]. Hij heeft daar nog altijd een lek van trouwens. (grijnst) Ik heb een waterbestendige pirat laten ontploffen en dat gefilmd. Je zag heel mooi de flash en de implosie van de luchtbel. Toen wist ik dat we dat echt moesten doen. Ontploffingen onder water zien er vals uit als je ze met de computer probeert na te bootsen, tenzij je er 100 miljoen dollar tegenaan gooit.”

Wie is jouw grote voorbeeld als regisseur?

“Steven Spielberg, als ik er een moet noemen. Hij heeft me als kind verknocht aan de magie van cinema. Het is ongelooflijk hoeveel fenomenale scènes en beelden hij op mijn netvlies heeft gebrand. Van hem heb ik de microbe gekregen. Ik kan nog met puur plezier naar zijn films kijken, maar ik kan het vaak niet laten om ze te analyseren.”

Wist je meteen hoe ver je het brutale geweld kon drijven?

“De films waar je als kind verliefd op wordt, zijn nooit kinderfilms. In ‘Raiders of the Lost Ark’ heb je dat smeltende gezicht. In ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ wordt er een kloppend hart uit een borstkas gerukt. Zelfs in ‘The Goonies’ wordt er een kind opgesloten met een lijk. Dat is allemaal fucking gross. Maar die dingen nemen je mee op een golf van emoties. Geestig, spannend, schokkend en weer komisch. Bij ‘Torpedo’ hebben we ervoor gekozen om een paar keer keihard uit te halen. Die gasten van de makeup-effecten hebben ook geweldig werk geleverd. Tijdens de opnames werd Joren Seldeslachts (acteur, nvdr.) er letterlijk mottig van omdat het er zo echt uitzag.”

Heb je voor jezelf een commercieel doel gesteld met ‘Torpedo’?

“Het is de bedoeling dat dit een hit wordt, ja. Ik ben er heel blij mee en ik zie dit soort film heel graag, maar ik zou er niet mee wegkomen als hij maar 50.000 man zou lokken. Als het niet klikt met het publiek heb ik gefaald.”

Ruben Nollet / @rubennollet