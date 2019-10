Mislukte verlovingsfoto van koppeltje gaat viraal

Een verloofd koppeltje wilde de perfecte verlovingsfoto maken, maar dat liep niet zoals gepland…

Na een relatie van drie en een half jaar vond Collin Hewett (23) het tijd om zijn vriendin Alyssa Snodsmith (24) ten huwelijk te vragen. Alyssa zei volmondig ‘ja’, en het Amerikaanse stel zocht een fotograaf om hun verloving in te kaderen.

Afgelopen weekend trokken ze naar Greene Valley Forest Preserve in Illinois. Fotograaf Chandler Lefever had enkele ideetjes op internet opgezocht om de perfecte foto te maken. Zo wilden ze een foto van fotografe Brianna Bender namaken. Op die bewuste foto uit 2018 giet de bruidegom op elegante wijze champagne in de mond van zijn kersverse vrouw.

Verslikt in champagne

Collin en Alyssa deden een poging, maar dat liep helemaal mis. De champagne kwam in haar mond terecht, maar uiteindelijk verslikte ze zich en vloog de champagne over haar gezicht en trouwkleed. Gelukkig kon de fotograaf het hilarische moment vastleggen. “We gingen kapot van het lachen. Onze fotograaf viel letterlijk achterover van het lachen, maar slaagde er toch in om enkele foto’s te nemen”, vertelt Alyssa aan Buzzfeed.

Collin plaatste de bewuste foto’s op Twitter, waar ze met bijna 500.000 likes viraal gingen. “Zelden zo gelachen”, is de algemene teneur van de volgers.

De originele foto die wél geslaagd was: