Kirsten Dunst had complex over haar borsten: “Nu zijn ze veel groter dan vroeger”

De Duits-Amerikaanse actrice Kirsten Dunst heeft zich vroeger een lange tijd slecht gevoeld over haar lichaam. Na haar zwangerschap kwam ze enkele kilo’s bij, en nu voelt ze zich een stuk zekerder.

Kirsten Dunst is momenteel te zien in de tragikomische reeks ‘On Becoming a God in Central Florida’, maar de meeste mensen kennen haar nog als Mary Jane Watson in ‘Spider-Man’.

Complexen over lichaam

De 37-jarige actrice was vroeger een stuk slanker dan nu, en daar was ze zelf niet echt gelukkig mee. Toen ze in 2006 meespeelde in de film ‘Marie Antoinette’, kreeg ze het erg moeilijk. “Ik was te mager, had puistjes, was altijd zo bleek… En vooral over mijn borsten had ik enórm veel twijfels. In ‘Marie Antoinette’ moest ik mijn borsten bedekken met mijn armen. En ik weet nog dat ik van de kaart was toen ik het resultaat zag. Wat een dunne voorarmpjes heb ik, dacht ik, en zelfs dáármee kan ik mijn borsten volledig bedekken!”, lezen we in TV Familie.

Imposante boezem

Kirsten overwoog zelfs een tijdje om haar borsten te laten vergroten en haar achterwerk meer volume te laten geven, maar haar zwangerschap (vorige jaar beviel ze van haar eerste kindje; red.) bracht redding. “Ik wilde niet langer dat magere, vormloze meisje zijn dat ik in mijn eigen gedachten was. Mijn vriendinnen konden me gelukkig altijd weer ompraten. En daar ben ik nu blij om. Want… mijn zwangerschapskilo’s hebben redding gebracht! Toen ik zwanger was van mijn zoon Ennis kwam ik vijftien kilo bij. Op de juiste plaatsen, gelukkig! Ik kreeg rondere billen en vooral… een imposantere boezem. Die is zo gebleven, terwijl ik m’n zwangerschapskilo’s op andere plekken wél verloor. Ik ben heel blij met wat ik nu heb. Eindelijk zie ik er als een echte vrouw uit. En dat durf ik te tonen. Oók in ‘On Becoming a God in Central Florida’. Als ik de scènes zie waarin ik met een diep decolleté rondloop, kan ik niet stoppen met grijnzen. Al die frustraties van vroeger zijn vergeten!”, klinkt het.



