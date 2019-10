Eén op de vijf werknemers houdt liever geen plaspauze

Maar liefst 17% van de werkende Nederlanders maakt onder werktijd het liefst geen gebruik van het toilet. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.086 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Bijna de helft (48%) van de vrouwelijke respondenten houdt hun grote boodschap zelfs het liefst op totdat ze thuis zijn.

Een belangrijke reden voor deze ‘toiletangst’ onder werkenden lijkt de algemene hygiëne van het kleinste kamertje. Maar liefst 58% van de respondenten zegt zich hieraan te ergeren.

Toiletiquette

Een groot deel van de ondervraagden ziet voor de werkgever een belangrijke rol weggelegd bij het schoonhouden van het werktoilet. Zo vindt 31% van de werkende Nederlanders dat hun werkgever algehele regels moet opstellen voor WC-gebruik op het werk; een zogenaamde ‘toiletiquette’. Wanneer het aankomt op de handhaving van een dergelijk beleid, durft het grootste gedeelte van de respondenten (57%) collega’s die het toilet niet netjes achterlaten daarop aan te spreken.

Handen wassen

Uit het onderzoek blijkt dat er ook op persoonlijk vlak nog veel winst te behalen valt. Zo verdenken maar liefst zes op de tien ondervraagden, één of meerdere collega’s ervan hun handen niet te wassen na afloop van een grote of kleine boodschap. 17% zegt bij sommige toiletbezoekjes precies te weten welke collega hen is voorgegaan en bijna één op de drie respondenten verdenkt collega’s ervan weleens langer op de WC te zitten dan nodig is.