Jambon wil minister-presidenten betrekken bij Veiligheidsraad

“In de Nationale Veiligheidsraad hebben we vorige legislatuur één keer de minister-presidenten rond de tafel gebracht. Dat was na de aanslagen in Brussel en Parijs. U zal in mij een pleitbezorger vinden om te zorgen dat dat min of meer permanent wordt.” Dat zei minister-president Jan Jambon vandaag in het Vlaams Parlement na een vraag van Johan Deckmyn (Vlaams Belang). Jambon werd in de parlementscommissie ondervraagd over de mogelijkheid van terugkerende Syriëstrijders na de inval van Turkije in Syrië. “In het getroffen gebied worden IS-strijders gevangen gehouden in kampen. Daar zitten volgens onze informatie een vijftigtal strijders tussen die uit ons land afkomstig zijn”, zei Jambon.

Volgens de minister-president is er op dit moment geen urgentie op ons grondgebied. “OCAD schat het risico op directe gevolgen voor ons land laag in.”

Dat neemt niet weg dat er permanent overleg nodig is. In de Nationale Veiligheidsraad, die de lijnen uitzet voor de veiligheidsdiensten, zetelen op dit moment enkel federale ministers. “Zeker nu onder meer het jeugddelinquentierecht naar de deelstaten gekomen is, denk ik dat die deelstaten ook hun plaats hebben in de Veiligheidsraad. Maar om dat debat te kunnen voeren hebben we natuurlijk eerst een slagkrachtige federale overheid nodig”, aldus Jambon.

bron: Belga