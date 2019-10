FIBA Europe Cup – Brussels verliest eerste wedstrijd bij Groningen

Op bezoek bij het Nederlandse Groningen heeft Brussels dinsdag zijn eerste wedstrijd in de FIBA Europe Cup basketbal verloren met 75-63. De 16 punten en 12 rebounds van een sterke Andell Cumberbatch konden de nederlaag niet verhelpen. Brussels stond al gauw 9-0 achter en liep steeds achter de feiten aan. In het derde kwart wisten de spelers van coach Serge Crevecoeur toch nog op gelijke hoogte te komen bij 42-42, maar ze konden niet lang gelijke tred houden. De eindstand bedroeg 75-63. Bij de Nederlanders was Donte Thomas goed voor liefst 26 punten.

Volgende woensdag ontvangt Brussels de landgenoten van Spirou Charleroi op de derde speeldag van de Europe Cup. De eerste twee in elke groep mogen naar de tweede ronde.

bron: Belga