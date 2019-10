Belgen in het buitenland – Courtois en Hazard winnen met Real Madrid zuinig bij Galatasaray

Real Madrid heeft dinsdag op de derde speeldag in groep A van de Champions League, de groep van Club Brugge, met 0-1 gewonnen bij Galatasaray. Rode Duivel Thibaut Courtois stond onder de lat bij de Koninklijke en maakte een sterke beurt, ook Eden Hazard was goed op dreef. Galatasaray was de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase, maar Thibaut Courtois leek zijn topvorm te hebben teruggevonden en pakte uit met verschillende knappe saves. Het was echter aan de overkant dat het doelpunt viel, toen kersvers vader Eden Hazard een actie maakte op links. Hij geraakte ver, legde goed terug op Toni Kroos (18.), en die opende met een stevig schot de score. Even later mikte Hazard zelf nog eens op doelman Muslera. Na de pauze knalde Hazard nog eens op de lat, elf minuten voor tijd werd hij naar de kant gehaald.

In het klassement schuift Real Madrid over Club Brugge naar de tweede plaats. PSG blijft leider met negen punten, Real heeft er vier. Club telt twee punten, Galatasaray één.

bron: Belga