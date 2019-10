Enig kind? Wees gerust, je bent niet egocentrischer dan andere kinderen

Mensen die enig kind zijn, krijgen regelmatig af te rekenen met vooroordelen. Zo zouden ze egocentrischer zijn en sociaal minder aangepast. Een nieuwe Duitse studie ontkracht die opvattingen echter: mensen zonder broers of zussen zijn niet egocentrischer dan anderen. Oef.

Voor zij die slechts een kind hebben, is het uiteraard goed om daar correct mee om te gaan. Het is niet de bedoeling dat je kroost minder sociaal contact heeft en speelafspraakjes zijn dan ook ideaal om dat probleem op te lossen. Ook buitenschoolse activiteiten zoals een ploegsport of een jeugdbeweging zijn leuke oplossingen om ervoor te zorgen dat je kind zich niet alleen voelt.

Opluchting

Wetenschappers van de universiteiten van Leipzig en Münster onderzochten maar liefst 1810 proefpersonen om te kunnen besluiten of je als enig kind egocentrischer bent dan anderen of niet. Onder de ondervraagden bevonden zich zowel enige kinderen als mensen met broers en/of zussen. Concreet moesten zij een online vragenlijst invullen die peilde naar hoe egocentrisch ze waren. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Social Psychological and Personality Science en waren duidelijk: ben je enig kind, dan ben je niet egocentrischer dan andere mensen. Zowel enige kinderen als hun ouders kunnen dus opgelucht ademhalen. En word je in de toekomst toch nog eens geconfronteerd met vooroordelen, dan weet je naar welk onderzoek je moet refereren.