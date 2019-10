Treinverkeer in Frankrijk morgen “in principe” weer normaal

Het treinverkeer in Frankrijk zal vanaf morgen “in principe langzaam weer normaliseren”, heeft de Franse staatssecretaris van Transport Jean-Baptiste Djebbari vandaag gezegd. Sinds vrijdag is veel treinpersoneel van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF in staking, nadat een regionale trein woensdag een aanrijding had aan een overweg. De bestuurder moest de gewonde bestuurders in zijn eentje helpen, omdat hij het enige personeelslid aan boord was.

Volgens Djebbari gaan de gesprekken met de vakbonden “richting een soort van akkoord”. Daarin zouden afspraken staan over de aanwerving van meer veiligheidspersoneel dat in stations kan worden opgesteld. Tegenover MFMTV verdedigde de staatssecretaris wel dat treinen rijden met enkel een bestuurder en geen begeleider aan boord. Hij zei dat het een goedgekeurde praktijk is, die ook veel voorkomt in andere Europese landen.

bron: Belga