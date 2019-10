Onaangekondigd bezoek van Amerikaanse minister van Defensie aan Afghanistan

De Amerikaanse minister van Defensie Mike Esper is vandaag in de Afghaanse hoofdstad Kaboel aangekomen, voor een onaangekondigd bezoek. Dat zeggen NAVO-medewerkers. Het is Espers eerste bezoek aan Afghanistan sinds hij in juli minister werd. Amerika heeft zo’n 14.000 troepen in het land. Tijdens zijn bezoek zal hij onder meer de belangrijkste Afghaanse hoge ambtenaren en het hoofd van de Amerikaanse strijdkrachten en de NAVO-leiders in het land ontmoeten. Hij zal ook een “operationele update” krijgen volgens de NAVO-missie van Afghanistan, die om veiligheidsredenen niet meer details wilde geven.

Over de Amerikaanse militaire missie in Afghanistan bestaat veel onzekerheid, sinds Amerika de gesprekken met de taliban stopzette. Begin september leek het erop dat de twee partijen dichtbij een akkoord stonden over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan, toen de Amerikaanse president de stekker uit de onderhandelingen trok. Hij deed dat nadat een Amerikaanse soldaat was omgekomen bij een aanslag.

bron: Belga