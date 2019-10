Kwal. EK 2021 basket (v) – Bondscoach Philip Mestdagh selecteert veertien Belgian Cats voor Oekraïne en Finland

Bondscoach Philip Mestdagh heeft zondag een veertienkoppige selectie bekendgemaakt voor de interlands tegen Oekraïne en Finland in de kwalificaties voor het EK vrouwenbasket van 2021 in Spanje en Frankrijk. De opvallendste afwezige bij de Belgian Cats is Julie Vanloo. De shooting guard is momenteel in Australië actief en de afstand is te ver om in zo een korte periode van een jetlag te recupereren.

België opent de EK-kwalificatieronde op donderdag 14 november in de Spiroudôme van Charleroi tegen Oekraïne. Op zondag 17 november is er de eerste verplaatsing naar Finland. De derde tegenstander in poule G is Portugal. De negen groepswinnaars en de beste vijf tweedes plaatsen zich voor de eindronde met zestien. Spanje en Frankrijk zijn als gastlanden automatisch geplaatst. Het EK vindt van 17 tot 27 juni 2021 in Frankrijk (Lyon, Parijs) en Spanje (Valencia) plaats.

Selectie: Julie Allemand (Lyon), Marjorie Carpréaux (Kangoeroes Mechelen), Elise Ramette (Sint-Katelijne-Waver), Antonia Delaere (Nantes) Hanne Mestdagh (Namur), Kim Mestdagh (Charleville), Heleen Nauwelaers (Bembibre), Jana Raman (Valencia); Emma Meesseman (Ekaterinburg), Ann Wauters, Billie Massey (Sint-Katelijne-Waver); Serena Lynn Geldof (Namur), Kyara Linskens (Krasnoyarsk), Laure Resimont (Tarbes)

bron: Belga