Geslaagde 30ste Hasseltse Jeneverfeesten ondanks regenweer

Hasselt was dit weekend voor de 30ste keer in de ban van de jenever. Ondanks een tweede dag die letterlijk in het water viel, spreekt de organisatie over een geslaagde editie. “Zaterdag was een heel goede dag met massaal veel volk. Zondag was het dramatisch slecht weer, met regen vanaf ’s morgens. Rekening houdend daarmee was het een goede editie, maar de overrompeling van vorig jaar kon er niet zijn”, zegt Jean-Pierre Swerts, voorzitter van De Hasseltse Jeneverfeesten vzw. De massale opkomst van vorig jaar kon door het regenweer niet worden herhaald. “Zaterdag hebben we het grotendeels droog gehouden en er was massaal veel volk. Zondag was er weinig volk tot 16 uur, maar dan is het weer beter geworden en was het alsof de mensen uit de grond kwamen”, legt Swerts uit.

Door het regenweer werden zondag enkele acts gecanceld. “We hebben de kelnerwedloop bijvoorbeeld moeten aflassen, maar over het algemeen is alles volgens plan uitgevoerd. Ook het slotspektakel – een georkestreerde chaos met een grote traktatie – is kunnen doorgaan”, stelt Swerts. “Er waren een aantal acts die echt geweldig waren, en die er volgende editie weer zullen zijn. Er zijn de gebruikelijke dingen die we misschien in een iets ander kleedje gaan stoppen, om naast de traditionele dingen telkens wat vernieuwing te brengen. Het geraamte van het programma blijft wel, want het blijft veel mensen aanspreken.”

De organisatie en de stad Hasselt hadden liefst 130.000 plastic jeneverglaasjes klaargezet, waarvan ze 80 procent hopen te recupereren dankzij speciale containers, een professionale afwasstraat en een herkenbaar bekertjesteam. “Het is zo goed als zeker dat we dit jaar veel beter scoren dan de 50 procent verlies van vorig jaar”, besluit Swerts.

bron: Belga