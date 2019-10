EuroMillions Volley League – Maaseik en Roeselare zonderen zich al af na twee speeldagen

Na twee speeldagen in de EuroMillions Volley League zijn Maaseik en Roeselare de enige teams die nog met het maximum van de punten staan. Roeselare won zaterdagavond al de topper tegen Aalst met 3-1, Maaseik ging met 0-3 winnen in Achel. Beide teams tellen na de tweede speeldag zes punten, Aalst is derde met drie punten. Leuven haalde het dan weer met 3-2 van Gent (25-20, 25-19, 23-25, 23-25, 15-10).

Zondag ging Menen met 2-3 (21-25, 25-17, 24-26, 25-23, 9-15) winnen in Borgworm. Gent en Borgworm tellen één punt, Achel is puntenloos laatste, maar heeft net als Menen een wedstrijd minder gespeeld.

bron: Belga