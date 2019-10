Belgen in het buitenland – Matz Sels kan met Straatsburg niets sprokkelen tegen Marseille

Doelman Matz Sels heeft zondagavond met Straatsburg de slotwedstrijd van de tiende speeldag in de Franse Ligue 1 met 2-0 verloren op bezoek bij Olympique Marseille. De Rode Duivel moest zich in het Stade Vélodrome al na drie minuten omdraaien na een treffer van Boubacar Kamara. Diep in de toegevoegde tijd maakte de Nederlandse international Kevin Strootman er van op de stip nog 2-0 van.

Straatsburg blijft zo laatste in Frankrijk, met evenveel punten als Dijon. Marseille klimt met zestien punten naar de vijfde plaats, op acht punten van leider PSG, dinsdag tegenstander van Club Brugge op de derde speeldag in de Champions League.

bron: Belga