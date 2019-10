“Noord-Ierland zal eigen wetgeving kunnen bepalen”

De Britse premier Boris Johnson juicht het ontwerpakkoord toe dat hij met de Europese Unie over de brexit heeft gesloten. “De antidemocratische backstop is afgeschaft”, schrijft hij op Twitter. “Het volk van Noord-Ierland zal zelf kunnen beslissen welke wetten het naleeft.” Johnson trekt al maanden hard van leer tegen de backstop, het mechanisme dat in het brexitakkoord van zijn voorgangster Theresa May geïntegreerd was en dat moest vermijden dat er ooit opnieuw controles kwamen op de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Omdat Groot-Brittannië niet zelfstandig zou kunnen beslissen de backstop op te heffen, was het hele systeem volgens Johnson “ondemocratisch”.

Het nieuwe brexitakkoord past daar een mouw aan, benadrukt Johnson. “Het volk van Noord-Ierland zal zelf kunnen beslissen welke wetten het naleeft en zal – anders dan bij de backstop – het recht hebben uit de bijzondere overeenkomst (met de EU, nvdr.) te stappen als het dat wil.” Om de “herovering” van die controle was het Johnson en de andere brexiteers altijd te doen.

Om 15 uur gaat in Brussel de Europese top van start waar de staatshoofden en regeringsleiders zich over het brexitakkoord zullen buigen. Voor de start van de top zal Johnson een verklaring afleggen.

bron: Belga