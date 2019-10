Elektrische fiets als sleutel om snel en gezond naar je werk te gaan? 

De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig. In menig straatbeeld is zo’n tweewieler op stroom al lang geen gek zicht meer. Toch twijfelen sommigen nog over de aankoop van een elektrische fiets. Dat is echter nergens voor nodig. Zeker niet voor wie op een gezonde en snelle manier op zijn of haar werkplek wil geraken.

Een elektrische fiets kopen, is op het eerste zicht een relatief ‘duur grapje’ wanneer je het vergelijkt met de aankoop van een gewone fiets. Maar de voordelen zijn dan ook niet min. Ook werd al aangetoond dat ‘elektrische fietsers’ vaker fietsen. En hoe vaak heb je dit jaar al de trein of auto genomen om naar je werk te gaan, terwijl dat in principe ook perfect met de fiets te doen is? Hoeveel kost dat aan brandstof of treinabonnementen? En een eventuele fietsvergoeding mag je ook op je buik schrijven. Op jaarbasis kan het bedrag dat je zo bespaart met een elektrische fiets flink oplopen!

“Neem dan toch een ‘gewone’ fiets?”

Voor korte afstanden blijft het klassieke ‘stalen ros’ een prima ding. Je springt op je fiets en trapt op je pedalen, richting bakker of beenhouwer. Goed nieuws voor wie graag zweet: ook met een elektrische fiets kan je gewoon stevig op de pedalen staan, zonder (of door slechts deels) de motor te gebruiken. Dat kies je dus bij veel modellen volledig zelf. Maar je hebt tenminste de keuze!

Mensen die echter dagelijks ettelijke kilometers van en naar het werk moeten gaan en daarom niét voor een fiets kiezen, zouden echt eens moeten nadenken over een e-bike. Je komt, net zoals je de auto of trein zou kiezen, niet badend in ‘t zweet toe én je hebt, net zoals bij een klassieke fiets, toch al wat beweging achter de rug. ‘t Beste van twee werelden dus!

Conclusie

De elektrische fiets pendelt vlotjes tussen de wereld van auto, openbaar vervoer of trein én die van een doorsnee fiets. Wil je snel, gezond en op een milieubewuste manier van en naar je werk? Dan is een e-bike perfect geschikt voor wat je zoekt.

Denk nog even goed na hoe (vaak) je de elektrische fiets zal gebruiken. Er is een ruim aanbod aan goedkope en iets duurdere elektrische fietsen, elk met hun eigen positieve punten. Je vindt er dus zonder twijfel wel eentje die bij je past. En vergeet zeker nadien geen fietsvergoeding aan te vragen bij je baas!