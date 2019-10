Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir wil het Vlaamse wolvenplan “evalueren en waar nodig bijsturen”. Dat heeft de N-VA-minister vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Enkele weken geleden raakte bekend dat wolvin Naya hoogstwaarschijnlijjk om het leven is gebracht. Volgens de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is Naya kwaadwillig doodgeschoten door professionelen. In het bewuste leefgebied van de wolf zijn ook overtredingen vastgesteld. Zo werd er een strop met lokaas aangetroffen en werden ook twee jagers met geladen wapens in het leefgebied van Naya betrapt.

In antwoord op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen) bevestigde Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) dat wolvin Naya wellicht “moedwilig” om het leven is gebracht. “Dat is de meest waarschijnlijke piste”, aldus Demir, die in de commissie een omstandig verslag uitbracht van de gebeurtenissen rond wolvin Naya.

Demir liet ook verstaan dat ze het Vlaamse wolvenplan wil “evalueren en waar nodig bijsturen”. Die bijsturing zou dan onder meer kunnen gaan over de bescherming van de wolf zelf. “De wolf is een beschermde diersoort. Iedereen die in het leefgebied van het dier aanwezig is of daar activiteiten heeft, zal hiernaar moeten handelen. Ik zal het Agentschap Natuur en Bos vragen om dat ook gericht en kordaat te handhaven”, aldus Demir.

Vraagsteller Schauvliege is tevreden dat er een evaluatie van het plan komt. “Maar u mag zoveel evalueren als u wil. Het sluitstuk is de handhaving. Ik ben dan ook blij om te horen dat u daar werk van wil maken. De overtredingen hebben aangetoond dat er niet alleen handhaving nodig is op het moment dat er zich feiten voordoen, maar dat er ook preventieve controles nodig zijn om te vermijden dat mensen het in hun hoofd halen om de wolf te bestrijden”.

bron: Belga