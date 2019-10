Twee van vijf arrestanten vrijgelaten in onderzoek naar aanslag politiecommissariaat

Twee van de vijf mensen die maandagochtend opgepakt werden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij op het hoofdcommissariaat van de politie van Parijs, zijn gisteravond vrijgelaten, zo is vandaag uit gerechtelijke bron vernomen. Onder hen de imam van een gebedshuis in Gonesse die geregistreerd staat wegens radicalisering, preciseerde de bron. Het voorarrest van de drie overige verdachten werd met 48 uur verlengd. In terreurzaken kan het voorarrest vier dagen duren, zelfs zes dagen in geval van de nakende dreiging van een aanslag.

Mickaël Harpon stak op 3 oktober vier collega’s op het politiebureau dood, voordat hij door een politieagent werd neergeschoten. Vijf mensen uit zijn entourage werden in de nacht van zondag op maandag in het departement Val-d’Oise opgepakt bij huiszoekingen in verscheidene gemeenten, waaronder Gonesse, waar Mickaël Harpon woonde.

Het onderzoek moet uitwijzen of de aanslag het werk van een eenzaat tegen een achtergrond van radicalisering was, dan wel medewerking kreeg van medeplichtigen of aanstokers.

Harpon, die sinds 2003 als informaticus op het politiecommissariaat in Parijs werkte, hield zich bezig met onderhoud bij de inlichtingendienst DRPP (direction du renseignement de la préfecture de police de Paris). Hij bekeerde zich een tiental jaar geleden tot de islam en ging met aanhangers van de salafistische strekking om. Volgens een intern rapport van zijn dienst, van na de aanval, had hij in 2015 de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo bij sommige van zijn collega’s verdedigd, zonder dat dit “formeel” gesignaleerd werd.

