Test Aankoop wil basisbankdienst voor digitaal zwakkere consumenten

Test Aankoop eist dat er een “basisbankdienst” wordt ingevoerd voor mensen die door de digitalisering uit de boot vallen. De dienst bestaat al voor mensen met een slechte financiële situatie, maar de consumentenorganisatie wil dat die wordt uitgebreid voor digitaal zwakkere consumenten. In 2003 werd een zogenaamde “basisbankdienst” ingevoerd, om te voorkomen dat mensen omwille van een slechte financiële situatie zouden geweigerd worden als klant bij een bank. “Net als een adres of een ziekteverzekering is een eigen zichtrekening immers primordiaal om volwaardig deel uit te maken van de samenleving”, argumenteert Test Aankoop over die wijziging.

De consumentenorganisatie stelt nu voor om dergelijke dienst ook in het leven te roepen voor mensen die zich geen weg weten met de digitalisering. Volgens Test Aankoop gaat de digitalisering van het bankwezen te snel en te gedwongen en worden er veel mensen vergeten. Heel wat consumenten zijn namelijk niet vertrouwd met het werken via smartphone of pc, of hebben niet de middelen om dit te doen. Zo kreeg Test Aankoop ook heel wat klachten over de stijgende tarieven van allerlei diensten die door digitaal zwakkere consumenten worden gebruikt.

De organisatie wil dat alle klanten die dat wensen, ook al voldoen ze niet aan de huidige voorwaarden, in elke bank toegang krijgen tot de “Basisbankdienst”-rekening. Dat zou dus ook moeten gelden voor mensen waarvan de digitale overgang te snel gaat. Op die manier zouden ze allerlei manuele handelingen nog kunnen doen, zoals geld afhalen en papieren overschrijvingen, zonder dat het ze meer geld kost.

Test Aankoop voegt de aanvraag toe aan de vereisten van haar petitie “Stopbankkosten”, die 18.000 handtekeningen heeft verzameld.

bron: Belga