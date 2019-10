Syrische troepen vechten deels aan zijde van Koerdische milities

In het noorden van Syrië vechten de Koerdische milities volgens activisten nu ook deels aan de zijde van Syrische regeringstroepen tegen de door Turkije gesteunde rebellen. Bij gevechten in de omgeving van Ain Issa zijn de Koerdische milities en het Syrische leger samen in de strijd verwikkeld, zei het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR). Ook bij de autoweg M4, een belangrijke bevoorradingsweg voor de Koerdische milities, waren er gevechten. Het in Groor-Brittannië gevestigde SOHR zei voorts dat de Amerikaanse troepen hun steunpunten vernield hadden in de door Koerden gecontroleerde stad Kobane, en dat ze de streek verlaten hadden. Het Amerikaanse leger bevestigde dat niet meteen. Eerder trokken de Amerikaanse troepen al weg uit de stad Manbij. Het Syrische leger en zijn Russische bondgenoten waren daar maandag aangekomen, na een overeenkomst met de Koerdische milities, die in de strijd tegen Turkije hulp vroegen aan de regering in Damascus.

bron: Belga