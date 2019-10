Speech van leider van Hongkong via video uitgezonden wegens protesten

De “policy address”, de jaarlijkse toespraak van de leider van Hongkong Carrie Lam, is vandaag via een video uitgezonden. De speech moest in het parlement plaatsvinden, maar werd opgeschort door protesten van prodemocratische parlementsleden. Vlak voor Lam haar toespraak zou houden, kwamen de parlementsleden de kamer binnen en scandeerden ze slogans die tijdens de protesten gebruikt werden. Na dertig minuten werd Lam’s speech opgeschort en verliet de regeringsleider het parlement. Niet veel later werd de toespraak via een video de wereld ingestuurd.

Lam verklaarde dat de regering zich blijft inzetten om een oplossing te vinden voor de aanhoudende protesten. Ze benadrukte dat de inwoners “hun verschillen opzij moeten zetten”.

Verder had ze het in haar speech nog over betaalbare woningen, een thema dat al langer speelt. Ze beloofde meer sociale woningen en gesubsidieerde appartementen. De regering wordt ervan beschuldigd de woningmarkt kunstmatig op te drijven.

Lam had het ook over armoedebestrijding, subsidies voor het openbaar vervoer en extra gezondheidscentra.

Bron: Belga