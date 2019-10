Philippe De Backer bezorgt koepels scholen en jeugdverenigingen reeks concrete tips

Na de Pano-reportage over hoe online albums van jeugdbewegingen het doelwit worden van pedoseksuelen neemt ook federaal minister voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) een initiatief. Hij kondigt aan dat hij contact zal opnemen met de bevoegde ministers voor Jeugd. “Samen met hen zal hij de scholenkoepels en koepels van jeugdverenigingen “extra informeren over het belang van privacy, én zeker die van minderjarigen. En dat in de online én offline wereld.” Eerder op de dag hadden Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen al laten weten dat ze hun leden nog eens zullen sensibiliseren over de problematiek. Ook Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) liet eerder al weten dat hij gaat overleggen met de jeugdverenigingen. De Chiro liet al weten dat alle informatie en richtlijnen gebundeld is en prominent op de eigen site werd gezet. Scouts en Gidsen Vlaanderen bracht zijn leden nog eens vijf handvaten in herinnering. De Backer zegt “absoluut gechoqueerd” te zijn door de reportage. “De daders moeten bestraft worden. Ik vertrouw erop dat justitie zijn werk doet.”

Als minister voor Privacy zal De Backer nog deze week een mailing sturen naar de koepelverenigingen “met informatie en tips & tricks om de privacy van kinderen te garanderen”. Hij verwijst naar de website www.ikbeslis.be. De huidige regelgeving is, nog volgens De Backer, “duidelijk en doeltreffend”, maar deze moet nog meer verspreid worden. Hij vindt dat ook volwassenen zich bewust zijn van de impact van online zaken delen. “Vaak hebben kleine ingrepen, zoals een online foto-album beveiligen met een veilig paswoord, al een groot resultaat”, aldus de minister.

Het reportagemagazine Pano laat vandaag zien hoe de foto’s van tientallen Vlaamse jeugdbewegingen en sportverenigingen op de fotodeelsite Flickr buitensporig veel bekeken werden. Telkens ging het om foto’s waarop kinderen in badkledij stonden, of waar een stuk van hun onderbroek te zien was. De foto’s werden bovendien vaak voorzien van ranzige commentaren.

bron: Belga