KV Mechelen voert gedragscode voor voetbalmakelaars in

Elke spelersmakelaar die zaken wenst te doen met KV Mechelen, moet een gedragscode ondertekenen waarin hij of zij verklaart correct te werken. Malinwa neemt in het charter ook een maximumcommissie op. “We zijn transparant over onze voorwaarden. Als een makelaar daar niet in wil meegaan, dan werken we niet samen”, legt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx vandaag uit. KV Mechelen werd afgelopen zomer door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) schuldig bevonden aan matchfixing in een schandaal rond makelaar Dejan Veljkovic. Malinwa wil naar eigen zeggen breken met dat gitzwarte verleden. “Wij kijken vooruit, maar als het verleden één ding heeft duidelijk gemaakt, dan wel dat de voetbalwereld transparanter moet worden”, aldus Penninckx.

Wie als makelaar actief wil zijn bij transfers van de ‘Kakkers’ moet daarom voortaan een gedragscode ondertekenen. Het document lijkt sterk op het ‘know your agent’-contract dat competitieleider Club Brugge sinds januari voorlegt aan tussenpersonen. “Makelaars moeten in dat charter aangeven dat ze geregistreerd zijn, de regelgeving volgen en fiscaal in orde zijn”, licht Frank Lagast, kersvers algemeen directeur Achter de Kazerne, toe. KVM wil nog een stapje verder gaan en stelt ook duidelijke voorwaarden omtrent de commissies van spelersmakelaars.

Eerder voerde KV Mechelen een ethische code voor haar bestuurders en medewerkers in. Ook intern bouwt Malinwa een extra controlefunctie in. De sportieve cel onder leiding van Dennis Henderickx en Tom Caluwé zal voortaan de transferonderhandelingen voeren. Pas nadien tekent het vierkoppige directiecomité de contracten. “Zo hebben steeds meerdere bestuurders zicht op een transfer. Dit alles met als doel de transparantie te verhogen”, klinkt het.

bron: Belga