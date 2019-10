Erdogan wil Pence en Pompeo niet spreken, die nochtans naar Ankara reizen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo niet ontmoeten. Die zijn nochtans onderweg naar Turkije, voor bemiddeling in het militaire conflict tussen Turkije en de Koerden in Syrië. “Ik zal hen niet ontmoeten”, verklaarde Erdogan aan Sky News, na een vergadering in het parlement met de leden van de regerende partij. “Ze zullen hun ambtgenoten ontmoeten. Ik spreek enkel met Trump, als hij komt.” Volgens het Witte Huis zou Pence morgen Erdogan ontmoeten tijdens een bezoek aan Ankara. Bedoeling was om een “onmiddellijke wapenstilstand” in het noorden van Syrië te bereiken. Voor de parlementsleden van zijn partij had Erdogan elke onderhandeling uitgesloten met de Koerdische troepen. Hij eiste dat ze de wapens neerleggen en zich van de Turkse grens terugtrekken.

Bron: Belga