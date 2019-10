Erdogan eist dat Koerdische troepen ontwapenen en wegtrekken van Turkse grens

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft geëist dat de Koerdische troepen in het noordoosten van Syrië hun wapens neerleggen en zich terugtrekken uit de regio. De westerse landen hebben Ankara eerder verzocht het Turkse offensief in Noordoost-Syrië stop te zetten. “Ons voorstel is het volgende: dat alle terroristen meteen, vanavond, hun wapens en materiaal neerleggen, al hun vestingen vernielen en zich terugtrekken uit de veiligheidszone die we vastgelegd hebben”, verklaarde Erdogan in een toespraak tot de parlementsleden van zijn partij. Als dat gedaan wordt, “van Manbij tot de Iraakse grens, zal onze operatie Vredesbron, die enkel de terroristen viseert, vanzelf aflopen”, voegde hij eraan toe.

De president sloot elke onderhandeling met de Koerdische troepen uit. “Sommige leiders trachten te bemiddelen. Aan eenzelfde tafel zitten met een terreurorganisatie, zoiets bestaat niet in de geschiedenis van de Turkse republiek”, aldus nog de president. “We zijn niet op zoek naar een bemiddelaar, we hebben die niet nodig.”

Turkije lanceerde vorige week een offensief in het noordoosten van Syrië tegen de Koerdische militie YPG (volksbeschermingseenheden), die de steun heeft van het Westen maar door Ankara als “terroristisch” wordt bestempeld. De bedoeling van de operatie is een “veiligheidszone” van een 30-tal kilometer diep te creëren tussen de Turkse grens en de zone onder controle van YPG.

De Verenigde Staten manen Ankara aan de operatie stop te zetten. Vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ontmoeten de Turkse leiders morgen om hen ervan te overtuigen over een staakt-het-vuren te onderhandelen.

Bron: Belga