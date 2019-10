Verzorgers organiseren gevechten in rusthuis

De politie heeft drie verzorgsters van een rusthuis in de Amerikaanse staat North Carolina aangehouden. Het trio wordt ervan verdacht een vechtclub te organiseren in een rusthuis in Winston-Salem, meldt de lokale nieuwszender Fox 8.

Marilyn Latish McKey (32), Tonacia Yvonne Tyson (20) en Taneshia Deshawn Jordan (26) worden beschuldigd van geweld op personen met een beperking. Ze moedigden demente bewoners van het rusthuis Danby House aan om met elkaar te vechten. Ze hebben zelfs een aantal van deze gevechten gefilmd. Dat was geen slim idee, want de politie kon die opnames later gebruiken als bewijsmateriaal voor de aanhouding van het drietal.

Maandenlang onderzoek

Volgens nieuwzender Fox 9 volgde de aanhouding van de drie vrouwen afgelopen weekend na een maandenlang onderzoek. De bal ging aan het rollen na een klacht van de familie van een bewoner in juni van dit jaar.

“We hebben dit onderzoek extra aandacht gegeven omdat de slachtoffers hulpbehoevend zijn. Ze zijn afhankelijk van de verzorgers”, heeft politiecommissaris Gregory Dorn verklaard aan Fox 8.

Rusthuis Danby House heeft de drie vechtlustige vrouwen al in juni ontslagen. “We zullen in het vervolg onze sollicitatieprocedure aanscherpen en het bestaande personeel bijscholen om zulk geweld te voorkomen”, klinkt het.