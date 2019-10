België in top vijf van cyberveilige Europese landen

Mensen blijven bewustmaken en informeren over de gevaren van cybercriminialiteit helpt. Dat blijkt vandaag tijdens de Belgian Cyber Security Convention in Mechelen, waar zo’n 650 IT-experten met elkaar in gesprek gaan over online security. Keynote speaker is Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

Sinds begin oktober worden dagelijks zo’n 5.000 verdachte mails gemeld bij het CCB. Die leiden tot het sluiten van een honderdtal frauduleuze websites per dag. Voor de campagne waren het slechts een dertigtal sites per dag. “Mensen blijven waarschuwen en informeren is duidelijk nodig”, zegt De Bruycker.

“Sinds begin deze maand hebben we een campagne waarbij meer dan 500 partners – banken, vervoersmaatschappijen, bedrijven – onze boodschap verspreiden: meld verdachte mails via [email protected] Hoe sneller we frauduleuze sites kunnen afsluiten, hoe minder mensen risico lopen om zich erdoor te laten vangen.”

Phishing

De meest voorkomende vorm van cybercriminaliteit is nog steeds phishing, maar ook ransomware of een gecoördineerde aanval waarbij uw persoonlijke camera’s of routers worden misbruikt, komt steeds vaker voor. Nieuw is nu ook smishing, waarbij sms-berichten worden verstuurd die leiden naar frauduleuze sites. “Het blijft belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de gevaren en kritisch zijn bij elk bericht dat ze ontvangen.”

Volgens De Brucyker doet België het niet slecht wat cybersecurity betreft. “We zijn op anderhalf jaar tijd gestegen van de elfde naar de vijfde plaats in Europa. Dat hebben we vooral te danken aan het feit dat wij ook instaan voor de online veiligheid van de burgers, waardoor we hen kunnen betrekken in wat we doen. We gaan zeker niet vingerwijzen, maar informeren en bewustmaken, bijvoorbeeld door een grootschalige campagne. Het is onze doelstelling om op Europees niveau samen te werken, waardoor we sterker staan tegen cybercriminaliteit en het niet meer loont voor criminelen om het te proberen.”

Two factor

Een van de mogelijkheden die steeds vaker wordt gebruikt, is “two factor” om in te loggen, waarbij niet enkel login en paswoord volstaat maar ook een code die via een ander device wordt toegezonden. “Je logt in door iets wat je ’weet’, namelijk login en paswoord, maar ook door iets wat je ’hebt’, bijvoorbeeld een smartphone. Dat maakt het voor criminelen al veel moeilijker om je account te hacken, ze missen immers dat tweede device.”

De Bruycker blijft een enorme fan van het internet, ondanks de vele cybercriminelen. “Vraag je mij ’Is internet veilig? ’ dan zeg ik ’ja’. De voordelen zijn nog steeds zoveel groter dan de nadelen. Je vindt er enorm veel betrouwbare info en dankzij het internet bestaan tools die het leven veel gemakkelijker maken”, besluit hij.