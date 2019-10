Informaticaprobleem spoor Brussel – Problemen opgelost, zegt Infrabel

De informaticaproblemen bij het spoor zouden voorbij moeten zijn. Onder meer de omroepsystemen en informatieborden in de stations zouden weer operationeel zijn. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel dinsdagavond. De IT’ers van Infrabel konden de problemen rond 20.45 uur oplossen, zegt woordvoerder Thomas Baeken. “Alles zou weer moeten werken.”

Door de informaticapanne, die rond 17.00 uur optrad, stonden treinen een twintigtal minuten stil in de noord-zuidverbinding. Daardoor raakte de avondspits fors ontregeld. Bovendien vielen de informatieborden en de omroepsystemen uit in vele stations, vooral in Vlaanderen, en waren de reisplanners niet meer up-to-date.

bron: Belga