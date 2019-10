Crisis Catalonië – Opnieuw zware protesten tegen veroordeling separatisten

In Catalonië zijn dinsdagavond weer duizenden mensen op straat gekomen om te betogen tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Zij kregen maandag door het Spaanse hooggerechtshof celstraffen opgelegd van negen tot dertien jaar. De Catalaanse middenveldorganisaties Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium Cultural hadden tot de betogingen opgeroepen. Hun vroegere leiders werden veroordeeld tot negen jaar cel. In Barcelona kwam het opnieuw tot schermutselingen met de politie. Deels vermomde betogers gooiden met voorwerpen en verfbommen naar de veiligheidsdiensten. Die laatsten probeerden de situatie onder controle te houden met de wapenstok.

Eerder op de dag hadden betogers verschillende wegen in Catalonië geblokkeerd. Op de luchthaven waren tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd.

bron: Belga