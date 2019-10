Anderlecht krijgt maximumboete voor dubbele rol Kompany

De Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, vanwege de dubbele rol van speler-manager Vincent Kompany. Volgens de commissie is het voldoende bewezen dat de Rode Duivel tot 26 september optrad als hoofdtrainer van paars-wit. De proflicentie van de Brusselse recordkampioen wordt niet afgepakt. CEO Jo Van Biesbroeck en legal advisor Bert Van der Auwera werden twee weken geleden op het matje geroepen om uitleg te geven over de functie van Kompany, die sinds dit seizoen als speler-manager aan de slag is in het Astridpark. Maar om hoofdtrainer in de Jupiler Pro League te mogen zijn, is een UEFA Pro Licence een vereiste. Kompany heeft dat diploma niet. Daarom was Simon Davies aangesteld als T1 van Anderlecht.

Licentiemanager Nils Van Brantegem vermoedde dat dat slechts voor de schijn was en dat Kompany zelf de touwtjes in handen heeft. Daarom maakte hij een dossier op dat werd voorgelegd aan de Licentiecommissie. RSCA ontkende in alle talen, noemde Kompany een “inspirator” en een “natuurlijke leider”. Paars-wit gaf zelfs toe dat er veel mist werd gespuit rond zijn rol, maar noemde dat opportunistische PR. “Maar Davies was van bij de start de hoofdcoach.”

De Licentiecommissie hechtte geen geloof aan de verklaringen van Anderlecht en concludeerde dat Kompany minstens tot 26 september – de dag waarop Van Brantegem zijn dossier neerlegde – hoofdcoach was. “Rekening houdend met de ernst van de inbreuk” werd RSCA daarom een boete van 5.000 euro opgelegd. Dat is de maximale geldstraf binnen de KBVB.

Intussen haalde de Brusselse recordkampioen met Frank Vercauteren al een hoofdcoach met ervaring en het vereiste Pro Licence-diploma. Dat is maar goed ook, want de ogen zullen nu zeker gericht zijn op Kompany. Bij recidive kan de boete verdubbeld worden tot 10.000 euro.

bron: Belga