Dit 6-jarig kind wordt het mooiste meisje ter wereld genoemd

Een Russisch meisje van zes jaar wordt nu al omschreven als het “mooiste meisje ter wereld”. Ze wordt regelmatig gevraagd om het gezicht te zijn voor verschillende grote merken.

Alina Yakupova is een kindermodel uit Moskou. Al sinds haar vier jaar verschijnt ze in reclamecampagnes voor wereldberoemde kledingmerken. Zo mocht het nu 6-jarige meisje onder meer het uithangbord zijn van Monnalisa Kids, Yudashkin kids en Gloria Jeans, en verscheen ze al in magazines zoals Instyle en Grazia.

Werkijver en zelfontwikkeling

Haar manager, Roman Kukhar, heeft enkel lovende woorden voor haar. “Het geheim van haar succes ligt niet enkel in haar onaardse schoonheid, maar tevens in haar werkijver en haar voortdurende zelfontwikkeling, ondanks haar jonge leeftijd”, vertelde hij in Daily Mail.

Sprakeloos

Op haar Instagram heeft Alina meer dan 22.000 volgers. Haar achterban noemt haar nu al het mooiste meisje ter wereld. “Je bent het schattigste meisje ter wereld”, “Altijd knap. Sprakeloos”, “Dit kleine meisje is mooier dan ik ooit zal zijn”, klinkt het onder meer.