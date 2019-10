«Werken voor een groen bedrijf geeft een goed gevoel»

ZF Wind Power bouwt tandwielkasten en aandrijfsystemen voor windturbines. Het bedrijf draagt bij aan hernieuwbare energie en die hebben we hard nodig. Duurzaamheid is ook op de eigen werkvloer een belangrijk thema.

Nick van Damme is Digital Product Manager. «Ik ben het contact tussen de klanten en onze software ontwikkelaars. We gebruiken data van tandwielkasten om hun betrouwbaarheid op te volgen. De gegevens komen van sensoren die in de windturbine zijn geplaatst. Het levert informatie op over bijvoorbeeld de nood aan reserveonderdelen of problemen die kunnen opduiken.» Het opzet is om de tandwielkasten zolang mogelijk optimaal te laten draaien. Dat heeft een positieve impact op de ecologische voetafdruk. «Het is een boeiende job en het geeft een goed gevoel omdat je meewerkt aan een duurzame planeet. Onze job zal in de toekomst nodig blijven en dat biedt een mooi perspectief.»

Duurzaam bedrijf

ZF Wind Power voert zelf duurzaamheid hoog in het vaandel. «We zijn pioniers op het vlak van windenergie, maar ook als het om duurzaam werken gaat. We sensibiliseren onze werknemers om na te denken over de manier waarop ze omgaan met energie en grondstoffen. Het omvat een geheel van initiatieven waarmee we een milieubewuste attitude willen stimuleren», zegt Erik Dom, Head of Quality. Ook hij vindt het prettig om voor een groen bedrijf te werken. «Ik wil mijn kinderen een mooie toekomst geven.»

Pendelen

Nick van Damme werkt in het kantoor in Berchem, een nieuwe campus. Het is een passief gebouw dat zo weinig mogelijk energie verbruikt. Ook bij de afwerking speelde duurzaamheid een grote rol. Flexwerken kan. Nick woont in de regio Antwerpen en kan op het kantoor in Berchem werken. Hij hoeft dus niet elke dag naar Lommel. Het kantoor ligt vlak bij het station en is met het openbaar vervoer of andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen uitstekend te bereiken. «We kunnen elektrische fietsen leasen aan een voordelig tarief en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Het was zelfs nodig om de fietsenstalling uit te breiden. ZF Wind Power heeft een lease wagenpark en daar gebeurt een omschakeling naar elektrische wagens.» Het project ‘Cash for car’ zet werknemers aan hun bedrijfswagen in te ruilen voor een financiële vergoeding.

Groene energie

ZF Wind Power werkt 100% met groene energie. Voor de productie en het testen van tandwielkasten is veel energie nodig. «Het kan perfect met groene energie. Een deel van de elektriciteit wordt terug opgewekt», zegt Erik Dom. Overal is er Led-verlichting, wat energiewinst oplevert. Tijdens pauzes wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld. «De eerste generatie Led-verlichting had nog wat nadelen, maar die zijn volledig weggewerkt. Het is zelfs zo dat de kwaliteit van het licht beter is dan vroeger.» Iedereen heeft de mogelijkheid een energiemeter te lenen om thuis na te gaan wat de grote stroomverbruikers zijn en waar eventueel naar andere oplossingen moet worden gezocht.

Slijpolie

Nog een succesverhaal is de slijpolie. De olie die in de slijpmachines wordt gebruikt, raakt vervuild. «Vroeger kostte het ons behoorlijk veel geld om die afvalolie te lozen. Per jaar gaat het om 100.000 liter. In 2018 kochten we een pers die de deeltjes uit de olie haalt zodat we terug zuivere olie hebben. Het samengeklitte materiaal dat na het persen overblijft, kunnen we verkopen als ‘secondary material’ en levert ons dus geld op. Het is een besparing voor het bedrijf en het is beter voor het milieu», zegt Erik Dom.

Buitenlandse fabrieken

ZF Wind Power heeft ook een productie plant in Duitsland, India en twee in China. In elk bedrijf is duurzaamheid een belangrijk streefdoel. Bijvoorbeeld in India probeert het bedrijf de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken en te compenseren door het aanplanten van bomen. Ook het recupereren van water krijgt alle aandacht, want het is er schaars. «In alle plants willen we het verbruik van papier beperken door meer te digitaliseren. Je spaart papier uit en de doorstroming van informatie gaat sneller.»

www.zf.com/windpower