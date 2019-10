Telenet: De Verschilmakers

Bij Telenet werven we niet gewoon werknemers aan, maar Verschilmakers. Wat zijn dat? Mensen die de digitale wereld toegankelijk maken voor iedereen en de klant een fantastische ervaring bieden. Verschilmakers kunnen elke dag het leven van miljoenen Belgen verbeteren. Ingenieurs kunnen bij Telenet echte Verschilmakers worden.

Eén van onze Verschilmakers is de 39-jarige ingenieur Stijn Eulaerts. Hij werkt bij Telenet in Mechelen en bouwt aan de toekomst van onze bestaande internetinfrastructuur.

Hoe maak je het verschil in je werk?

Als ingenieur bij Telenet bekijken we welke technologieën er beschikbaar zijn en zetten die zo goed mogelijk in om onze klanten te helpen.

Eén van de uitdagingen is bijvoorbeeld dat gezinnen in hun hele huis een optimale wifiverbinding wensen. Wij optimaliseren de wifiverbinding met bestaande technologieën en verpakken die zaken op zo’n manier dat het een ‘slim wifisysteem’ wordt. Zo wordt het leven van onze klanten een pak aangenamer.

Wat vind je leuk aan jouw werk?

Bij Telenet word je constant uitgedaagd. Zo werk ik regelmatig samen met mensen die bezig zijn met marketing en sales. Dankzij dit contact leren we nieuwe zaken kennen en ook oplossingen formuleren.

Hoe is de werksfeer bij Telenet?

Mijn werk inspireert me echt. Bovendien werken we als één team in een prettige omgeving. We kunnen rustig een koffie drinken en met elkaar overleggen. Het is ook fijn dat iedereen streeft naar dezelfde waarden, namelijk om echt het verschil te maken voor onze klanten.

