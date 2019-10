Hoe heet jouw goed doel en wat doe je er als vrijwilliger?

«Ik ben Warre, ik ben 19 jaar oud en vrijwilliger bij Bouworde. Dat is een organisatie die vrijwilligersreizen voor jongeren organiseert zowel in België als in het buitenland. Ik trok eerst naar Bulgarije om er in een afgelegen dorpje te helpen met allerlei klusjes. We hebben er o.a. greppels gegraven om waterschade door regen te beperken. Daarnaast ben ik ook naar Indonesië gereisd om schooltjes te renoveren en de kinderen te helpen met Engels en Nederlands. Beiden waren onvergetelijke ervaringen!»

Wat motiveert jou?

«Mensen helpen! Ik heb door vrijwilligerswerk geleerd om te werken voor het resultaat en niet voor een betaling. Daarnaast leer je een andere cultuur van binnenuit kennen en leef je mee op het tempo van de locals. Je komt bovendien op plekken waar je als toerist niet zou raken. Je leert ook jezelf beter kennen en gaat je eigen ‘luxe’-leven steeds meer appreciëren. Bovendien maak je er de beste vrienden en herinneringen, … en wie weet kom je net als mij wel terug met een lief.»

Is jouw goed doel op zoek naar vrijwilligers of andere hulp?

«Ja, we zijn zeker nog op zoek naar vrijwilligers! Jongeren tussen 15 en 30 jaar die zich geroepen voelen voor vrijwilligerswerk kunnen zich inschrijven!»

www.bouworde.be

Ben je op zoek naar een goed doel dat je als vrijwilliger of financieel zou kunnen steunen? Surf naar Goededoelen.be, een website van de Koning Boudewijnstichting.