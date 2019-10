Geboeid door IT? Vind je droomjob bij de Vlaamse overheid!

De Vlaamse overheid heeft geregeld IT-vacatures. Digitalisering en data- en informatiebeheer zijn er vandaag een topprioriteit. Je komt dus in een interessante en uitdagende omgeving terecht.

Je vindt een ruime waaier aan uiteenlopende, boeiende IT-jobs bij heel wat organisaties van de Vlaamse overheid. Goed om weten: hier neem je je loopbaan zelf in handen. Er zijn groei- en ontwikkelkansen en je hebt de kans om na verloop van tijd van functie te veranderen.

Slimme diensten

Dorien Bauwens is Product owner Slimme Diensten bij Informatie Vlaanderen. «Onze organisatie ondersteunt andere entiteiten van de overheid bij de digitalisering van hun dienstverlening. Ik werk bij Kruispuntbank Vlaanderen. We realiseren een platform om gegevens te delen zodat data ter beschikking zijn van overheidsdiensten die ze nodig hebben. In mijn functie streef ik ernaar om de data nog gemakkelijker toegankelijk te maken.» Zo kan de overheid efficiënter werken en dat komt iedereen in Vlaanderen ten goede. Stel dat je een aanvraag doet voor een bepaalde dienstverlening, dan zijn er data die duidelijk maken of je daar al dan niet recht op hebt. Deze gegevens worden automatisch opgehaald en aan de criteria afgetoetst.

Veel variatie

«Mijn rol is vergelijkbaar met die van een projectleider. Ik volg alles op. Het is cruciaal dat er een IT-systeem wordt gebouwd dat beantwoordt aan wat eindgebruikers nodig hebben. We houden hun vraag steeds voor ogen door te overleggen. Het komt er ook op aan deze systemen bekend te maken binnen de overheid. Ik ben de ‘lijm van het product’ zeg maar.» Dorien vindt de afwisseling heel fijn. Haar job is behoorlijk technisch. Ze is geen ontwikkelaar en schrijft geen codes, maar ze vindt het belangrijk om te weten hoe iets in elkaar zit en wat de moeilijkheden zijn. «Ik startte bij het Agentschap Overheidspersoneel in een HR-functie, maar zette de stap naar Informatie Vlaanderen. Technisch leerde ik veel bij, maar fijn is dat ik mijn eerdere ervaring goed kan gebruiken, zoals stakeholdermanagement en het vereenvoudigen van processen. Werken bij de overheid betekent dat je maatschappelijk relevante projecten kunt realiseren. Je werkt mee aan een betere dienstverlening en dat geeft veel voldoening.»

Elke Meurs – Applicatiebeheerder

«Ik werk bij het Agentschap Overheidspersoneel, specifiek voor een module die vormingen en opleidingen beheert. In januari 2019 lanceerde de Vlaamse overheid een nieuw HR-systeem. Zo werden o.a. vier nieuwe talentmanagementmodules opgezet. Naast die van leren is er ook één voor rekrutering en selectie, prestatiemanagement en profielbeheer. Heel concreet ga ik, samen met andere applicatiebeheerders, na wat de noden zijn en hoe dat vorm moet krijgen. We testen functionaliteiten uit, volgen nieuwe releases op en verhelpen defecten binnen de applicatie. We zorgen er ook voor dat andere organisaties er naadloos van start kunnen gaan. De job is boeiend en veelzijdig, de werksfeer en de collega’s zijn een grote meerwaarde. Je vindt altijd een luisterend oor. Daarnaast zijn er verschillende voordelen, zoals veel vakantiedagen en een goede werk-privébalans.»

Frederik Gheys – Product manager ACM/IDM

«ACM/IDM staat in voor het Vlaams Gebruikers- en Toegangsbeheer. Het is een platform waarmee burgers, ambtenaren en bedrijven op een veilige manier toegang krijgen tot toepassingen van de Vlaamse overheid en lokale besturen. De verschillende overheden en ondernemingen kunnen hun medewerkers en hun toegangen eveneens centraal beheren in dat platform. We ontwikkelen en onderhouden dit platform met verschillende teams binnen de Vlaamse overheid. Als product manager zorg ik er samen met collega’s voor dat we de noden van onze gebruikers detecteren. We werken ook toekomstgericht door marktevoluties op te volgen en die te implementeren in ons product.» Frederik werkt al ruime tijd als IT’er bij de Vlaamse overheid. «Mijn contacten zijn zeer uiteenlopend. Dat vind ik heel belangrijk: niet op een klein eilandje blijven, maar een brede blik ontwikkelen. Ook het gevoel dat we hier een meerwaarde bieden voor de samenleving, maakt mijn werk erg boeiend. Door centraal een platform uit te bouwen, realiseren onze klanten een grote kostenbesparing. Daardoor kunnen de middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking heeft elders beter besteed worden.»

Zoek een vacature die bij je past op www.vlaanderen.be/vacatures.