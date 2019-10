Turkse inval in Syrië – Voor mijn part mag Napoleon de Koerden beschermen

In een nieuwe verrechtvaardiging van zijn beslissing om de Amerikaanse troepen weg te halen uit het noorden van Syrië heeft president Donald Trump maandag getwitterd dat voor zijn part Napoleon Bonaparte de Koerden mag beschermen. “Na het verslaan van honderd procent van het kalifaat van IS heb ik in grote mate onze troepen uit Syrië teruggetrokken. Laat Syrië en (president Bashar al-)Assad de Koerden tegen de Koerden beschermen en Turkije bekampen voor hun eigen land. Ik zei tegen mijn Generaals, waarom zouden wij vechten voor Syrië en Assad om het land van onze vijand te beschermen? “, aldus de bewoner van het Witte Huis.

“Eenieder die Syrië wil helpen in het beschermen van de Koerden is voor goed voor mij, of dit nu Rusland, China of Napoleon Bonaparte is, ik hoop dat ze het allemaal geweldig doen, wij zitten 7.000 mijlen verderop!”, zo luidde de presidentiële tweet.

bron: Belga