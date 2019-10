Rusland bombardeerde in mei 4 Syrische ziekenhuizen in 12 uur tijd

Russische militaire vliegtuigen hebben op 5 mei in rebellenzones in Syrië in twaalf uur tijd vier ziekenhuizen gebombardeerd. Dat schrijft de New York Times. Het opzettelijk aanvallen van ziekenhuizen wordt door het internationaal recht beschouwd als een oorlogsmisdaad. De New York Times baseert zich op Russische radio-opnames, gegevens die verzameld zijn door waarnemers van het luchtverkeer en getuigenissen. De aanvallen zouden deel uitmaken van een grote aanval geleid door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.

Volgens het onderzoek van de krant was een van de doelwitten het chirurgisch ziekenhuis Nabad al Hayat in de provincie Idlib. Sinds 2013 werd dit medisch centrum al drie keer aangevallen, waardoor het verhuisde naar een ondergronds complex om zich te beschermen tegen aanvallen.

Verder werden ook de ziekenhuizen Kafr Nabl en Kafr Zita en het kinderziekenhuis Al Amal aangevallen.

De vier ziekenhuizen hadden hun coördinaten doorgegeven aan de Verenigde Naties, zodat ze op de lijst konden komen van plaatsen die bespaard blijven van luchtaanvallen, aldus de New York Times nog.

