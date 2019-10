Protesten Ecuador – Vergadering tussen regering en inheemse leiders is van start gegaan

De gesprekken tussen de regering van Ecuador en de inheemse leiders om een einde te maken aan de protesten zijn zondag van start gegaan. Ze waren eerder op de dag uitgesteld door “operationele moeilijkheden”. In hoofdstad Quito kwam het opnieuw tot confrontaties tussen de manifestanten en de ordediensten. “Ik heb jullie altijd met respect en genegenheid behandeld”, verklaarde president Lenin Moreno aan de inheemse leiders bij de start van de ontmoeting.

De vergadering was gepland voor zondag 15 uur lokale tijd (22 uur in België), maar werd uitgesteld door de “operationale moeilijkheden door de situatie in het land”, klonk het in een gezamenlijke verklaring van de Verenigde Naties en de Katholieke Kerk.

In Ecuador zijn al elf dagen protesten en betogingen aan de gang. Die zijn begonnen nadat de regering van president Moreno een aantal economische en fiscale hervormingen doorvoerde, in het kader van een akkoord tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zonder die hervormingen, waaronder het schrappen van veertig jaar oude subsidies op brandstof, kon Ecuador geen aanspraak maken op een lening van het IMF. Die maatregelen hebben heel wat kwaad bloed gezet omdat ze vooral de armste lagen van de bevolking, waarbij een groot deel van de oorspronkelijke inheemse volkeren, dreigen te treffen.

Bron: Belga