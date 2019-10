Ook Roger De Vlaeminck in ziekenhuis opgenomen

Roger De Vlaeminck is afgelopen weekend in het ziekenhuis van Eeklo opgenomen. Dat meldden Vlaamse media. De 72-jarige ex-renner voelde zich onwel en belandde zaterdag op intensieve zorg. Hij moet minsten 48 uur ter observatie blijven. De Vlaeminck klaagde over een pijnlijke nek en koude rillingen. Volgens de viervoudige winnaar van Parijs-Roubaix moet hij mogelijk twee weken in het ziekenhuis blijven.

Eerder op de dag werd ook bekend dat de Vlaemincks vroegere rivaal Eddy Merckx in het ziekenhuis ligt. De vijfvoudige Tourwinnaar werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Dendermonde nadat hij bij een val tijdens een fietstocht met vrienden een zware hoofdwonde opliep.

bron: Belga