Olympique Lyon stelt Rudi Garcia aan als nieuwe hoofdcoach

Olympique Lyon heeft Rudi Garcia aangesteld als nieuwe T1. De 55-jarige Garcia zat zonder club sinds zijn vertrek bij Olympique Marseille eind mei. Zijn contractduur in Lyon werd niet bekendgemaakt. Het team van Rode Duivel Jason Denayer, die sinds dit seizoen kapitein is, zette vorige week maandag haar vorige coach, Sylvinho, aan de deur. Sindsdien leidde assistent Gérald Baticle de trainingen. Het seizoensbegin van l’OL kende de voorbije weken een erg vreemd verloop. Na een knap begin in de Ligue 1, met 6/6, viel het kaartenhuisje van Sylvinho helemaal in elkaar. In de zes competitieduels die volgden behaalde Lyon nog slechts drie punten (drie draws en drie nederlagen). Lyon staat daardoor voorlopig pas veertiende (op twintig teams) in de Ligue 1 met 9/27. In de Champions League was de start dan weer wel uitstekend met 4/6, na een puntendeling tegen Zenit (1-1) en winst bij Leipzig (0-2).

“We hebben voor Rudi Garcia gekozen omdat hij een vechter is en net als ons de ambitie heeft om prijzen te pakken en te schitteren op het Europese toneel”, verklaarde sportief directeur Juninho op de clubwebsite. “Rudi Garcia was in het verleden al succesvol bij elke club die hij trainde. Hij haalt steeds het beste in zijn spelersgroep naar boven. En bovendien komen onze visies qua tactiek overeen. Hij mikt op technisch en offensief voetbal, helemaal in de traditie van de club.”

Rudi Garcia was de coach die het Rijsel van Eden Hazard in 2011 naar de dubbel in Frankrijk leidde. Met Marseille was hij in 2018 verliezend finalist van de Europa League.

Bron: Belga