Neymar is maand buiten strijd en mist verplaatsing naar Club Brugge

Paris Saint-Germain zal Neymar ongeveer een maand moeten missen. Dat deelde de Franse kampioen mee. De Braziliaanse superster mist zo de verplaatsing naar Club Brugge op de derde speeldag in groep A van de Champions League (22 oktober). Ook de terugwedstrijd tegen Brugge, 6 november in het Parc des Princes, is in het gedrang. In de eigen competitie kan PSG onder meer geen beroep doen op de 27-jarige aanvaller in de “clasico” tegen Marseille (27 oktober). Zondag liep Neymar een hamstringblessure op in een vriendschappelijke wedstrijd van het Braziliaanse elftal tegen Nigeria (1-1). Al na 12 minuten moest hij naar de kant.

Bron: Belga