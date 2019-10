Kwal. EK 2020 – Uitbundige Engelse zege op nare avond

Engeland heeft maandag in een naargeestige sfeer met ruime cijfers gewonnen van Bulgarije. Het EK-kwalificatieduel in Sofia eindigde op 0-6. De treffers kwamen op naam van Ross Barkley (twee), Raheem Sterling (twee), Marcus Rashford en Harry Kane. Een deel van de Bulgaarse aanhang maakte zich de hele avond schuldig aan racisme, maar het duel kon met de nodige onderbrekingen en discussies op het veld toch worden uitgespeeld. Aanvoerder Kane gaf vorige week in de aanloop naar de uitduels met Tsjechië (vrijdag, 2-1 verlies) en Bulgarije een duidelijke boodschap af. Indien er sprake zou zijn van racisme in het stadion, zou de gehele Engelse ploeg van het veld stappen. De Britse delegatie besloot zich in Sofia echter aan de officiële richtlijnen te houden.

De UEFA hanteert bij racistisch gedrag in de stadions een stappenplan. Na een aantal waarschuwingen via de speaker en een tijdelijke onderbreking kan de arbitrage het duel uiteindelijk definitief staken. Zo ver kwam het niet in Sofia, al hielden de kwetsende spreekkoren volgens waarnemers ook na de rust aan. Het stadion in Sofia was al voor een deel leeg vanwege een straf van de UEFA na eerder racistisch gedrag van Bulgaarse toeschouwers.

Bij een 0-2 stand legde de Kroatische scheidsrechter Ivan Bebek de wedstrijd voor de eerste keer stil. Onder anderen de Engelse aanvaller Sterling was het doelwit van racistische uitingen. Kane sprak even met Bebek waarna de speaker in het stadion volgens het vaste protocol de toeschouwers voor de eerste keer tot de orde riep. Bij een stand van 0-3 volgde er opnieuw overleg tussen de arbitrage en het Britse kamp, inclusief bondscoach Gareth Southgate. Het duel werd toch weer hervat.

Tientallen Bulgaarse hooligans verlieten in de slotfase van de eerste helft het stadion. Tijdens de rust sprak de Bulgaarse aanvoerder Ivelin Popov de overgebleven fans van de harde kern nog toe, in de hoop dat het wangedrag in de tweede helft zou uitblijven. Dat was niet het geval. De Britse ploeg deed niettemin de sportieve plicht en heeft een EK-ticket nu voor het grijpen.

Nog in groep A won Kosovo maandag met 2-0 van Montenegro. Met 15 punten gaat Engeland aan de leiding in de groep, voor Tsjechië (12), Kosovo (11), Montenegro en Bulgarije (beide 3).

bron: Belga