IAAF maakt mannelijke genomineerden bekend voor Atleet van het Jaar

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) heeft een lijst van elf genomineerden bekendgemaakt in de strijd voor Mannelijke Atleet van het Jaar. Morgen wordt de shortlist bij de vrouwen publiek gemaakt. In 2017 werd Nafi Thiam verkozen tot Atlete van het Jaar. De genomineerden bij de mannen zijn de Amerikanen Donavan Brazier (wereldkampioen op de 800 meter), Christian Coleman (wereldkampioen op de 100 meter), Sam Kendricks (wereldkampioen polsstokspringen), Noah Lyles (wereldkampioen op de 200 meter) en Christian Taylor (wereldkampioen hink-stap-springen), de Oegandees Joshua Cheptegei (wereldkampioen op de 10.000 meter en in het veldlopen), de Kenianen Timothy Cheruiyot (wereldkampioen op de 1.500 meter) en Eliud Kipchoge (die gisteren als eerste atleet onder de twee uur ging op de marathon), de Bahreiner Steven Gardiner (wereldkampioen op de 400 meter), de Zweed Daniel Stahl (wereldkampioen in het discuswerpen) en de Noor Karsten Warholm (wereldkampioen op de 400 meter horden).

De genomineerden werden geselecteerd door een internationaal panel van atletiekexperts. Fans kunnen tot maandag 4 november stemmen op hun favoriete atleet. Dat kan via de social media-platformen van de IAAF. Elke atleet zal deze week een post krijgen op de Facebook-, Twitter- en Instagrampagina van de IAAF. Fans kunnen stemmen door dat bericht te ‘liken’ op Facebook en Instagram en door het te ‘retweeten’ op Twitter. De stemmen van de fans tellen voor 25 procent mee. De overige procenten komen van leden van de IAAF Council (50 procent) en de IAAF Family (25 procent), die via mail hun stem zullen uitbrengen.

De IAAF zal vervolgens vijf mannelijke en vijf vrouwelijke finalisten bekendmaken. De winnaars zullen bekendgemaakt worden op de World Athletics Awards op zaterdag 23 november.

bron: Belga