VIDEO. Philippe Geubels geeft Jeroom meteen lik op stuk in ‘De Slimste Mens’

Komiek Philippe Geubels heeft in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ de jurystoel ingeruild voor de deelnemerszetel. De toon is meteen gezet.

Na lang wachten kunnen we weer genieten van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. In de eerste aflevering is Philippe Geubels meteen weer van de partij, al neemt hij voor het eerst ooit deel aan de populaire VIER-quiz.

Haarwortels

Jurylid Jeroom probeert de 38-jarige stand-upcomedian meteen uit zijn kot te lokken, maar dat komt als een boemerang in zijn gezicht terug. “Ik ken hem redelijk goed, maar in zijn hoofd zit echt niets. Dat is doods. Zelfs zijn haarwortels kunnen daar niet groeien”, grapt Jeroom.

Waarop Philippe meteen inpikt: “Het is niet omdat er iets dood is dat er geen haar op kan groeien, want anders had jij niet zo’n snor gehad”, knipoogt hij.

Ook Natalia en Adriaan Van den Hoof laten zich van hun grappigste kant zien.

‘De Slimste Mens ter Wereld’ is elke dag om 21.30u te bekijken op VIER.