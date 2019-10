VIDEO. Evy Gruyaert in tranen nadat ze afvalt in ‘Dancing with the Stars’

Radiopresentatrice Evy Gruyaert heeft ‘Dancing with the Stars’ moeten verlaten. Ze reageerde behoorlijk emotioneel voor de camera.

Evy Gruyaert is de derde kandidaat die haar dansschoenen aan de haak moet hangen. Met 26 punten kreeg ze zondagavond niet de laagste score, maar het publiek stemde haar uit de danswedstrijd.

Knieblessure

Twee weken geleden liep de 40-jarige ‘Start To Run’-stem en Nostalgie-presentatrice een knieblessure op tijdens danstraining. Ze skipte een week, maar zondagavond deed ze toch nog een poging met een aangepaste, moderne dans op de tonen van ‘Homesick’ van Dua Lipa.

Mooie comeback

Haar vertrek komt hard aan. “We hebben ons best gedaan en soms is dat niet goed genoeg. Maar ik ben blij dat we er nu pas uit liggen en niet vorige week door mijn knieblessure”, pinkt ze een traantje weg voor de camera.

Ook haar danspartner Frank is teleurgesteld. “Ik probeer het in te houden, maar ik ben eigenlijk heel teleurgesteld. Maar ik ben super trots op haar. We hebben een goede comeback gemaakt. Ik dacht dat het genoeg was om verder te gaan, maar helaas. Maar Evy is zo sterk en dat heb ik deze week nog maar eens gezien”, klinkt het.

‘Dancing with the Stars’ is elke zondag te bekijken om 20u op VIER.